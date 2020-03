Deputado Boca Aberta propõe amputação de mãos de políticos condenados por corrupção

Brasília - O deputado Boca Aberta (PROS–PR) apresentou um projeto de lei à Câmara dos Deputados nesta terça que prevê a "amputação das mãos de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o trânsito em julgado".

“O Brasil é o único país do mundo que não tem absolutamente nenhum político preso (ou apenas um) por corrupção”, anota Boca Aberta.

A amputação das mãos, segundo o jornal Estado de São Paulo, seria aplicada a quem fosse condenado por crimes ligados a abuso do poder econômico ou político, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, quadrilha, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito.



A lei, se aprovada, se estenderia a todos o cargos políticos do país, do presidente da República a vereadores. O projeto prevê que a amputação seria feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade do político condenado.



No texto, o parlamentar cita uma série de países como China, Irã e Coreia do Norte como exemplos punitivos contra a corrupção: “O regime fechado da Coreia do Norte também condena corruptores à morte. Entre 2007 e 2010, pelo menos 37 pessoas foram executadas por praticar esse tipo de crime no país.”



A íntegra da proposta se contradiz ao argumentar que o Brasil tem o segundo maior índice de corrupção do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. Depois, no mesmo texto, Boca Aberta afirma que a Coreia do Norte, apesar das penas severas, ‘é o segundo país mais corrupto do mundo, atrás apenas da Somália’, sem citar as fontes usadas para apresentar o projeto de lei