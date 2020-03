Rio - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) comentou a recente declaração de Bolsonaro – de que as eleições de 2018, que o elegeram presidente, teriam sido fraudadas – na tarde desta terça-feira, em sua conta no Twitter. "Tenho uma ideia, que tal anular as eleições? Quem vai investir em um país onde o próprio presidente diz que as eleições foram fraudulentas?", indagou o parlamentar.

Após pouco mais de 1 ano, Bolsonaro afirma que houve fraude nas eleições de 2018, na qual ele foi vencedor. Tenho uma ideia, que tal anular as eleições? Quem vai investir em um país, onde o próprio presidente diz que as eleições foram fraudulentas? pic.twitter.com/WGTNK679GS — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) March 10, 2020

O presidente fez a declaração em sua passagem pelos EUA, onde afirmou que teria "provas" de que teria vencido as eleições já no primeiro turno – sem, contudo, apresentá-las.

Frota também usou as redes sociais para informar que entrou com um requerimento, junto ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para Bolsonaro apresentar as provas de fraude eleitoral nas eleições.