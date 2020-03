São Paulo - O corpo de um bombeiro que estava desaparecido desde o último dia 3, quando atuava em buscas no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá, foi encontrado na noite desta segunda-feira.



O cabo Maciel Batalha foi atingido por um deslizamento, enquanto fazia um regate no local, acompanhado do sargento Rogério de Moraes Santos, 43 anos, que também foi soterrado e encontrado no mesmo dia. Os bombeiros tentavam socorrer uma criança e uma mulher. As duas também morreram.



De acordo com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, até o momento, o número de mortos pelas chuvas na Baixada Santista chega a 44. Pelo menos 34 pessoas continuam desaparecidas, sendo a maioria no Guarujá.



Em Santos, ocorreram oito mortes e em São Vicente, três. O número atual de desabrigados é de 328 no Guarujá e de 185 em Santos.



No Diário Oficial do Estado, no último dia 4, o governador João Doria homologou decretos municipais de situação de anormalidade no Guarujá, com estado de calamidade pública. Em Santos e em São Vicente foi declarada situação de emergência. No dia seguinte, os decretos foram reconhecidos no Diário Oficial da União.



Chuvas

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h de hoje (10), foram registrados mais 6mm em Santos (25mm em 72h), 5mm no Guarujá (12mm em 72h) e 0mm em São Vicente (1mm em 72h).



Nesta terça-feira, a Baixada Santista amanheceu com um dia mais abafado e temperatura na casa dos 23°C, sem a presença de nuvens.



Ao longo do dia, a temperatura sobe rápido e a condição de abafamento somada à chegada da brisa marítima criará condição para formação de áreas de instabilidade que irão provocar pancadas de chuva rápidas na região, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas. Esta chuva deverá ter intensidade fraca-moderada e os acumulados continuam bem baixos hoje. O volume de chuva previsto no Guarujá é de 2mm.