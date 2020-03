São Paulo - O coronavírus chegou à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Nesta terça-feira, em comunicado interno, a empresa informou aos seus funcionários que foi confirmado um caso entre os colaboradores do escritório de sua sede na Avenida Faria Lima. "O colaborador está bem de saúde e os sintomas se equivalem ao de um resfriado leve", segundo a empresa.



No comunicado, a CSN alerta aos seus funcionários que "mantenham os cuidados de prevenção indicados pelo Ministério da Saúde", como lavar as mãos frequentemente, usar álcool em gel, evitar aglomerações se estiver doente, manter os ambientes ventilados e cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir.



A empresa afirma que "não há motivos para mais preocupações, bastando ficar atento aos sintomas como febre, tosse ou resfriado, assim como dificuldade para respirar".



Nesses casos, a empresa sugere que o colaborador procure o serviço médico da empresa.



Procurada, a CSN não comentou até o fechamento deste texto.