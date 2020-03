Ministro da Saúde confirma 73 casos de coronavírus no país e 907 casos suspeitos

Rio - No dia em que o Rio de Janeiro confirmou dois contágios locais de coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que irá conversar com os diretores de hospitais da cidade para que cada unidade trace um plano infrahospitalar para receber pacientes com suspeita de coronavírus. O ministro confirmou 73 casos confirmados no país e 907 casos suspeitos.

"O Rio de Janeiro tem suas fragilidades e potencialidades. A potencialidade é a quantidade de hospitais. A rede privada ano passado assistiu a tragédia de um incêndio na Tijuca. A vítima mais jovem devia ter 80 anos. Precisamos ter cuidado para onde os pacientes com coronavírus devem ser alocados. Talvez o CTI não seja adequado (pela quantidade de idosos, população de risco para o coronavírus)", disse.

Mandetta criticou a OMS (Organização Mundial de Saúde) pela demora em classificar a transmissão de coronavírus como uma pandemia. "Foi uma coisa chata. Eu estava há três semanas falando em pandemia, mas a OMS não tinha decretado. Havia uma dificuldade em considerar casos suspeitos em passageiros que estavam em aviões que vinham da Europa ou Ásia, mas não de países de risco", justificou.

Ele acrescentou que fechar as fronteiras prejudicaria a Economia do país e o suprimento de insumos. "Cidades turísticas, como o Rio, podem ter sido mais afetadas".

Mandetta disse que já conversou nesta quinta-feira com o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, sobre os primeiros casos de contágios locais. O ministro da Saúde está no Rio para agenda marcada com o prefeito, Marcelo Crivella, para chegada de seis tomógrafos.