Filmes sobre caso Richthofen têm estreia adiada por conta do coronavírus

Rio - A estreia dos filmes sobre caso Richthofen foi adiada por causa do coronavírus. Segundo a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes, as empresas seguem recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pede que as pessoas evitem ficar em espaços fechados e aglomerações.

Galeria de Fotos Suzane Von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) Stella Carvalho/Reprodução Cena do filme com Allan Souza Lima, Carla Diaz e Leonardo Bittencourt: prisão dos irmãos Cravinhos e Suzane Stella Carvalho/Reprodução Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) e Suzane Von Richthofen (Carla Diaz) Stella Carvalho/Reprodução Suzane Von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt) Stella Carvalho/Reprodução Leonardo Bittencourt e Carla Diaz são protagonistas do longa Studio B.Art/Divulgação Cenas do filme 'A Menina que Matou os Pais' Divulgação Carla Diaz interpreta Suzane Divulgação Carla Diaz vai viver Suzane von Richthofen no cinema reprodução Internet Carla Diaz viverá Suzane von Rithchofen em filme sobre um dos crimes mais famosos do país Divulgação / Reprodução Suzane von Richthofen foi presa pela morte dos pais, em 2002 Reprodução de vídeo / Rede Record Cristian Cravinhos, Daniel Cravinhos e Suzane von Ricthtofen foram presos em 2002 Reprodução/ GloboNews Suzane von Richthofen Divulgação

"A saúde e o bem-estar do público são prioritários. Por esta razão, o lançamento dos filmes 'A Menina Que Matou os Pais' e 'O Menino Que Matou Meus Pais', sobre o caso Von Richthofen, será adiado pela pandemia de Coronavírus (Covid-19)", diz a nota enviada à imprensa.

Ainda de acordo com o comunicado, o lançamento do longa continua previsto para esse ano, mas sem uma data definida. "A Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes lamentam por qualquer desconforto", finaliza a nota.