Cruzeiro é mantido em isolamento após passageiro apresentar sintomas de coronavírus em Recife

Rio - Um passageiro de 78 anos passou mal a bordo de um cruzeiro durante o desembarque no Porto de Recife, em Pernambuco, e por causa da suspeita de coronavírus, o navio foi isolado, nesta quinta-feira.



Natural do Canadá e sem ter o nome divulgado, o idoso foi inicialmente diagnosticado com sinais de infarto, mas, ao ser atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), as equipes verificaram sintomas semelhantes ao Covid-19.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco, a embarcação tem bandeira bahamenha e atracou no Recife na manhã desta quinta, após sair de Salvador, na Bahia. O navio tem 318 passageiros e 291 tripulantes. Todos, segundo o governo estadual, permanecerão em suas cabines.

Nesta quinta-feira, a pasta confirmou os dois primeiros casos de coronavírus no estado. Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia mundial de Covid-19.