USP confirma segundo caso de coronavírus entre alunos

São Paulo - A Universidade de São Paulo (USP) confirmou segundo caso de coronavírus entre os alunos. O segundo aluno infectado é do curso da Escola Politécnica (Poli) e teve o exame confirmado por laudo do Hospital Albert Einstein emitido na noite de ontem (12). O primeiro caso foi confirmado no dia 11, no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).



Segundo informações da Poli, assim que recebeu o resultado do teste, ainda ontem à noite, a diretoria encaminhou o caso ao Comitê Permanente USP Covid-19 e está aguardando um retorno.



“Em que pese a gravidade do momento, a diretoria da Escola Politécnica, assim como acontece em todas as Unidades da USP, não tem a autorização dos Órgãos Centrais para suspender aulas e demais atividades, nem liberar alunos, professores e funcionários. É importante ressaltar, entretanto, que estas decisões poderão ser alteradas a qualquer momento em virtude de possíveis modificações do cenário atual”, diz a direção em nota publicada no site.