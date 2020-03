Governo quer reduzir testes da covid-19 em cidades com transmissão comunitária

O Ministério da Saúde deixará de impor a busca ativa por casos leves de novo coronavírus em cidades com confirmação da transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não é mais possível identificar quem infectou quem. A ideia é que estes locais passem a realizar testes para a doença apenas de casos graves em UTI. A pasta informou nesta sexta-feira que o R io de Janeiro e São Paulo já têm casos de transmissão comunitária do novo coronavírus , situação na qual já não é mais possível identificar a trajetória de infecção da doença.A estratégia é mais restrita do que aquela prevista pelo governo em seu plano nacional de contingência, que determina reduzir a busca por casos leves no país quando 100 pacientes forem confirmados. O ministério já contabiliza 98.O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, disse nesta sexta-feira, que o plano deve ser alterado, pois o governo deseja observar mais casos da doença antes de decidir parar a busca ativa por pacientes leves no país."(100 casos) foi um dado empírico que a OMS colocou no início da epidemia. Pode ser que chegue a 200, 150 (para reduzir testes no país todo). A gente quer ver um pouco mais a velocidade de transmissão. Precisamos olhar estes números", disse.Rio de Janeiro e São Paulo já têm circulação comunitária da doença, portanto passam a ser orientados a buscar casos graves do vírus, em vez de buscar testar contatos próximos de quem tem a doença."Hoje estamos deixando de impor (a estes Estados) a necessidade da busca ativa de casos, nos casos leves. Passamos aos graves. E continuamos fazendo identificação de casos leves na rede sentinela", afirmou o secretário-executivo da Saúde, João Gabbardo.A mudança de orientação do governo federal para o Rio e São Paulo marca a entrada desses municípios na fase de mitigação da doença, quando o objetivo é salvar vidas.Nesta etapa, o SUS passa a priorizar testes para novo coronavírus em pessoas com maior risco de desenvolver quadros graves.O governo reconhece que, neste modelo, pessoas assintomáticas ou com quadro leve podem não ser computados, mas considera a medida mais racional, pois já não é essencial apontar quem passou a doença para quem, mas sim evitar mortes e pressão no sistema de saúde.