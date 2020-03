Bebianno teve carreira política em ascensão interrompida prematuramente

São Paulo - Gustavo Bebianno, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro, morreu na manhã deste sábado. Bebianno era pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB e figura que vinha ganhando relevância na política nacional.

Advogado por formação, Bebianno entrou formalmente na política em 2018, quando se filiou ao PSL. Um ano antes ele foi apresentado à Bolsonaro e começou a defendê-lo gratuitamente em diversas causas. No período eleitoral chegou a presidir o partido.

Bebianno foi um dos principais fiadores da campanha de Bolsonaro à presidência e era tido como um de seus mais importantes aliados. Ele ficou ao lado do então candidato durante o período posterior à facada e foi um dos primeiros ministros a ser anunciado após a vitória do capitão.

Logo no primeiro mês de governo, no entanto, Bebianno protagonizou a primeira crise do governo Bolsonaro. Na época, Bebianno estava sendo investigado por denúncias de uso de candidaturas-laranja nas eleições no caso que ficou conhecido como “laranjal do PSL”. Ele discutiu publicamente com o filho do presidente e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PSC) e, pouco depois, deixou o governo. O ex-ministro afirmou publicamente que havia sido demitido por Carlos.

Bebianno deixou o PSL em junho de 2019. Em dezembro do mesmo ano se aproximou do governador de São Paulo, João Doria, e se filiou ao PSDB. Também neste mês o ex-ministro afirmou que tinha arquivos guardados fora do Brasil com informações relacionadas a Bolsonaro e ao governo.

No começo de março deste ano, ao lado de Doria, ele anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. No início desta semana, o governador do Rio elogiou Bebianno como candidato.