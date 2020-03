Saúde libera R$ 424 mi para Estados e DF para combate à covid-19

Brasília - O governo está liberando R$ 424,154 milhões a Estados e Distrito Federal para ações de saúde de enfrentamento ao coronavírus (covid-19). O recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC), está sendo disponibilizado por meio de Portaria do Ministério da Saúde, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira.



O montante será disponibilizado em parcela única aos Estados e Distrito Federal. A distribuição de recursos corresponde a R$ 2,00 per capita, conforme projeção do IBGE para 2020. Por esse critério, o Estado de São Paulo receberá a maior parcela dos recursos, R$ 92,129 milhões. Em seguida, Minas Gerais terá um montante de R$ 42,902 milhões; o Rio de Janeiro, R$ 33,893 milhões; Bahia, com R$ 31,045 milhões. O Distrito Federal receberá um valor de R$ 6,446 milhões.