Correios mantêm serviços e recomendam uso de canais eletrônicos

Rio - Os Correios adotaram medidas para reduzir os impactos da pandemia de coronavírus nos empregados da empresa e ao atendimento à população. Os atendimentos de rotina e operacionais estão funcionando com contingente reduzido, mas os serviços estão mantidos, inclusive SEDEX e PAC, que continuam sendo postados e entregues regularmente. A empresa está divulgando nas unidades de atendimento e nas suas redes sociais as orientações sobre a prevenção à covid-19.



Para evitar aglomerações, a sugestão é que os clientes usem os canais eletrônicos de atendimento, como o aplicativo Correios, por onde é possível fazer o serviço de pré-postagem e rastreamento. Além disso, os clientes podem procurar a Central de Atendimento disponível no site dos Correios.



Medidas internas dos Correios

Nas medidas internas, os Correios orientaram aos empregados das áreas administrativa, de atendimento, de tratamento, de distribuição e de força de vendas as medidas internas que fazem parte do plano de ação para os cuidados básicos de higiene, que reduzem os riscos de contágio pelo coronavírus.



A empresa providenciou a compra emergencial de insumos como álcool em gel 70%, papel toalha e sabonete líquido, que estarão disponíveis nos locais de trabalho. Além disso, intensificou o serviço de limpeza e de higienização das dependências.



A empresa autorizou o trabalho remoto, por 15 dias, a empregados que viajaram ao exterior, ou que tiveram convívio com pessoas infectadas. Para gestantes, lactantes, idosos e as pesssoas imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves a autorização é de 30 dias para o trabalho em casa. Os empregados que residam com pessoas enquadradas nesse perfil também poderão trabalhar remotamente por este período. Os empregados com filhos em idade escolar ou inferior, e que necessitem da assistência de um dos pais, poderão também fazer as suas atribuições em casa, enquanto vigorar a suspensão das atividades escolares.



Os empregados que estiverem cumprindo horário nas instalações da empresa vão passar a ser divididos em turnos, que serão definidos com horários alternativos para entrada, saída e intervalo para refeição. Nos locais onde o acesso à empresa é feito por meio de identificação digital, a entrada dos empregados será apenas com o crachá de identificação. A intenção é evitar aglomeração nos ambientes de uso comum e em horários de pico de transporte público.



Os Correios suspenderam a participação em eventos, treinamentos presenciais e de viagens a serviço ao exterior. Somente as estritamente necessárias serão permitidas. Os empregados terão um canal para comunicação direta com a Presidência da empresa. “Durante esse período de alerta, o e-mail deverá ser usado para sanar dúvidas, relatar ocorrências e sugerir melhorias a respeito da Covid-19 e suas implicações nos Correios”, informou a empresa.



As atividades do Museu Correios e dos Centros Culturais também foram suspensas. O 49º Concurso Internacional de Redação de Cartas não vai ocorrer conforme a data prevista. A empresa informou que a medida foi decorrente da antecipação do recesso o escolar em vários estados. A reabertura da visitação do público aos espaços culturais e a retomada do concurso serão divulgadas quando houver a definição.



As medidas seguiram as orientações do Ministério da Saúde e sempre serão ajustadas caso sejam necessário. “Havendo qualquer nova direção, a estatal ajustará de imediato as medidas preventivas e procedimentos e fará a devida divulgação ao público. Os Correios colocam-se à disposição pelos telefones 3003-0100 para ligações das capitais e regiões metropolitanas e 0800 725 7282 nas demais localidades, ou pelo site ”, completou.