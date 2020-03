Empresas destinam parte da receita para apoiar no combate ao coronavírus

Com o objetivo de ajudar no combate ao novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, empresas anunciaram, nesta semana, que doarão parte da receita como forma de ajudar na crise que o país enfrenta. Pelo menos a Espaço Laser e a rede de lanchonete Burger King irão repassar dinheiro para a área da saúde no país.

A Espaçolaser, por exemplo, anuncia a doação ao Ministério da Saúde. O objetivo é contribuir com as medidas contingenciais que buscam minimizar os impactos do novo vírus.

Os diretores executivos, Ygor Moura e Paulo Morais, junto ao comitê de crise, dedicaram viabilizar essa força tarefa que visa tanto realizar a doação de recursos ao Sistema Único de Saúde, quanto reforçar os padrões de higiene adotados por todas as unidades, diminuindo os riscos de contaminação em todos os ambientes.

"Como uma empresa de saúde e bem-estar, é parte da nossa missão contribuir para o controle da disseminação da doença de forma a retomarmos com segurança rotina da sociedade, o mais rápido possível. Já estamos em contato com as autoridades para discutir as melhores formas de destinar a quantia", afirma Paulo Morais, um dos diretores executivos da empresa.

O Burger King Brasil irá destinar ao Sistema Único de Saúde (SUS) parte de toda receita líquida de qualquer sanduíche vendido na rede até o final do mês de março. A melhor forma de direcionar esses recursos serão discutidas com as autoridades.

Além disso, a rede de lanchonete aumentou a oferta de delivery por conta do crescimento do número de pessoas em isolamento social dentro de casa.