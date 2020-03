Mato Grosso confirma primeiro caso de coronavírus

O estado do Mato Grosso registrou o seu primeiro caso confirmado de coronavírus. A confirmação ocorreu na noite de quinta-feira, após o Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) testar nova análise de um dos casos localizados em Cuiabá. No dia 16 de março, o paciente testou positivo para o Covid-19 em exame realizado por um laboratório particular, porém, uma nova amostra foi coletada e analisada pelo Lacen, que confirmou o diagnóstico.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 10h37 desta sexta-feira, 650 casos confirmados de novo coronavírus no Brasil em 22 estados e no Distrito Federal. São sete mortes no Brasil, duas no Rio de Janeiro e cinco em São Paulo, onde o Ministério da Saúde registrou apenas quatro mortes.



No momento, o diagnosticado apresenta quadro estável de saúde e encontra-se em isolamento domiciliar. As recomendações seguirão o protocolo já estabelecido desde o início do monitoramento do paciente.



“No âmbito particular deste paciente, não haverá grandes mudanças; ele continuará em isolamento e deverá seguir todas as recomendações médicas. As orientações dadas anteriormente à população também deverão ser seguidas com rigorosidade. Temos um caso confirmado, mas as recomendações são todas aquelas que já divulgamos e reforçamos”, explica o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.



Nesta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso divulgou a notificação de 59 casos suspeitos de coronavírus. Até o momento, as equipes de vigilância monitoraram um total de 87 ocorrências no estado, sendo que 11 casos foram descartadas e 17 foram excluídas por não preencheram critérios de definição de caso para COVID-19.

O estado do Mato Grosso identificou o primeiro caso da doença no estado. O Pará já registrou dois homens infectados, na faixa etária dos 35 anos, e o Acre alcançou quatro casos. Somente o Amapá, Maranhão, Rondônia e Roraima ainda não confirmaram casos.



O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de quinta-feira (19), contabiliza 621 infectados. O órgão anunciou que deixará de trabalhar com casos suspeitos e divulgará apenas situações confirmadas e mortes.



