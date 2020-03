Bolsonaro: 'Depois da facada, não é uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?'

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a desdenhar da gravidade da pandemia do coronavírus, no final de entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira: "Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar", disse, em tom de brincadeira.

Não é a primeira vez que Bolsonaro minimiza a gravidade da doença. Ele já afirmou que a preocupação da sociedade era uma "histeria" e que o vírus era uma "fantasia" fabricada pela imprensa.

Até o momento, o vírus já vitimou 11 pessoas no país e mais de 10 mil no mundo. Apenas no último dia, a Itália registrou mais de 600 mortes por Covid-19.