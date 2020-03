COB defende adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021

Rio - Devido à pandemia do coronavírus, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) se pronunciou oficialmente, por meio de um comunicado, sobre o adiamento da Olimpíada de Tóquio, inicialmente marcada para o período entre 24 de julho e 9 de agosto deste ano. A entidade defende que os Jogos sejam postergados para 2021, na mesma época, sob o argumento de possibilitar ao atletas condições técnicas e preparatórias melhores do que as apresentadas no atual momento.

A posição do COB, que vai ao encontro da ideia de suspender o evento também defendida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), se opõe às colocações do governo japonês e de Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Para Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, e o mandatário do COI, há a intenção de manter os Jogos na data previamente estabelecida e de afirmar que o adiamento não está em pauta.

O COB e o CPB fecharam seus centros de treinamentos na última semana, seguindo as recomendações das autoridades de saúde para que aglomerações sejam evitadas. Algumas modalidades norte-americanas, como a natação, também encerraram as atividades temporariamente, mas o Comitê Olímpico dos Estados Unidos pensa ser cedo ainda para tratar do cancelamento das Olimpíadas.