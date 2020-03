Doria decreta quarentena no estado de São Paulo até o dia 7 de abril

São Paulo - O governador João Doria (PSDB) anunciou que irá determinar quarentena, pelo período de 15 dias, a partir da próxima terça-feira até o dia 7 de abril, para os 645 municípios do estado de São Paulo. A informação foi divulgada neste sábado.



A medida também vai restringir o funcionamento do comércio e manter apenas os serviços essenciais, como na área de Saúde. A publicação do decreto será feito no Diário Oficial do estado.

“A partir da próxima terça-feira, 24 de abril, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo por 15 dias, a partir do dia 24 de março até o dia 7 de abril. Isso implica na determinação, na obrigação, do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais à população em todo o estado de São Paulo pelo período de 15 dias, começando no dia 24 de março, terça-feira, até o dia 7 de abril. Esta medida poderá ser renovada, estendida ou suprimida se houver necessidade, mas ela faz parte das informações que nós temos embasadas da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle do Covid-19”, afirmou Doria.



Hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, públicas ou privadas, terão o funcionamento normal.



As transportadoras, armazéns, serviços de transporte público, serviços de call center, pet shop continuam funcionando com as orientações dos sanitaristas.



O serviço de Segurança Pública, tanto estadual, quanto municipais, também continuam funcionando normalmente. Os bancos e lotéricas também continuam abertos. As indústrias devem continuam operando, já que não têm atendimento ao público em geral.



"Quero esclarecer também que os serviços essenciais nas áreas de saúde pública, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza deverão seguir funcionando", ressaltou o governador.



Bares e restaurantes devem fechar e só poderão atender delivery. "As ações de bares, restaurantes, similares, assim como a parte de alimentação preparada das padarias sofrerão neste período de coronavírus, obviamente, uma transformação. O uso de delivery é uma forma criativa de seguirem funcionando e manterem os empregos de seus profissionais", complementou.



Atualmente, o estado de São Paulo registra 15 mortes de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 396 casos confirmados e 34 pacientes internados em UTIs em tratamento. São 9 mil casos suspeitos.