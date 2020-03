Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), discordou neste domingo da necessidade de se discutir o adiamento das eleições municipais, citada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Para Maia, o debate deve ficar para depois, ante a necessidade de enfrentamento da pandemia da covid-19 e da consequente crise sanitária e econômica no País."Hora de focar no enfrentamento da crise", disse Maia ao jornal O Estado de S. Paulo. "Vamos cuidar do combate ao vírus "