São Paulo chega a 21,5 mil mortes por covid-19

São Paulo - O Estado de São Paulo atingiu, neste sábado, um total de 21.517 óbitos e 479.481 casos confirmados de infecções por covid-19 . Dos 645 municípios da unidade federativa, 638 contam com ao menos uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus, sendo que 455 deles registram ao menos um óbito resultante da doença.

Ainda de acordo com o balanço do governo, 14.560 pacientes permanecem internados, sendo 8.622 em enfermaria e 5.938 em unidades de terapia intensiva. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 63,6% na Grande São Paulo e 66,1% no estado.

No boletim divulgado, também constam informações sobre o perfil dos pacientes de covid-19. A parcela que mais concentra casos é a de pessoas com idade entre 30 a 39 anos (115.521), seguida pela faixa de 40 a 49 (103.084). O grupo de pessoas com faixa etária entre 60 e 60 anos aparece em 5º lugar (44.854). O de pessoas com idade entre 70 a 79 anos e 80 a 89 somam, respectivamente, 23.673 e 12.176 casos, ocupando a 6º e a 8º posições na lista.

Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 75% das mortes. Apesar de a quantidade de mulheres ser maior entre aqueles que contraíram o vírus - 251.665, ante 225.258 homens -, o gênero que predomina se inverte quando se trata de vítimas fatais: 12.382 homens, contra 9.135 mulheres.

Complementando dados do governo estadual, a prefeitura informou que a taxa de isolamento na capital paulista, nesta sexta-feira, foi de 42% apenas. A Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 203.308 casos confirmados e 9.333 óbitos pela doença na cidade, além de 329.173 casos e 5.682 óbitos que ainda estão sob investigação.