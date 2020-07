Bia Kicis visita Bolsonaro e diz que atrito com presidente foi "superado"

Brasília - Após a visita do presidente da República a sua casa na manhã deste sábado, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) frisou a importância do "gesto" de Jair Bolsonaro . Bia Kicis foi retirada da vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados nesta semana após votar contra a PEC do Fundeb , contrariando a orientação do governo, e por isso perdeu o cargo.