Redemoinho assusta banhistas e faz cadeiras voarem no Maranhão; assista

São Luís - Os banhistas que estavam na praia do Meio, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, foram surpreendidos pela aparição de um redemoinho que começou a fazer cadeiras de plástico voarem em círculos. O episódio foi registrado nesse sábado.



No vídeo, é possível ver a praia com o céu fechado e alguns banhistas vendo cadeiras de plástico voando na areia. Alguns carros passam pelo local durante a gravação. Apesar do sustos proporcionados pelos ventos, ninguém se feriu. Confira o registro: