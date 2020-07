Secretário de Assuntos Especiais pode estar por trás da nova fase de Bolsonaro

Brasília - A nova conduta do presidente Jair Bolsonaro , mais comedida e menos polêmica, pode estar relacionada ao almirante Flávio Rocha, que há seis meses ingressou no governo como um dos principais conselheiros do gabinete presidencial.Apelidado de "Rochinha", Flávio é Secretário de Assuntos Especiais da Presidência da República e conhecido pelo seu caráter "apaziguador e discreto". De acordo com reportagem publicada pela Folha de São Paulo, o secretário é o "novo braço direito" do presidente.O almirante é criticado por ainda ser um militar na ativa, o que pode gerar uma mistura da sua atuação nas Forças Armadas com o cargo no governo. Ainda segundo fontes da Folha, Rochinha participa de mais de 90% das reuniões de Bolsonaro no gabinete presidencial.A confiança de Bolsonaro no secretário também é perceptível nas decisões das quais o almirante participa, como a escolha do novo ministro da Educação.