PM conduz 63 pessoas à delegacia depois de encerrar festa ilegal no Rio Grande do Norte

Rio Grande do Norte - A Polícia Militar do Rio Grande do Norte conduziu 63 pessoas à delegacia de Santa Cruz depois de encerrar uma festa ilegal. A ação da PM aconteceu na madrugada deste domingo.

Agentes da PM foram ao local depois de receberem denúncias sobre a realização da festa, que descumpria o decreto que proíbe aglomerações durante a pandemia de covid-19 . A corporação informou que algumas pessoas conseguiram fugir ao perceber a aproximação das viaturas.

Durante a ação, foram apreendidas drogas, um aparelho de som, uma arma e 39 aparelhos celulares. Além disso, 14 veículos foram levados pelos agentes e apresentavam diversos tipos de irregularidades.

As pessoas conduzidas assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. A Polícia Civil do estado desconfia que a festa foi promovida por uma facção criminosa. Eles deverão responder por quebrar o decreto e podem ser penalizados em até um ano de prisão.