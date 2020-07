Bolsonaro é denunciado de novo por crimes contra a humanidade

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez denunciado ao Tribunal Penal Internacional, de Haia, por crimes contra a humanidade. A denúncia, desta vez, é pela maneira com que ele vem enfrentando a pandemia da covid-19 no Brasil , segundo informações do UOL. Protocolada na noite deste domingo, a iniciativa está sendo liderada por uma coalizão que representa mais de um milhão de trabalhadores da saúde no Brasil e endo apoiada por entidades internacionais.

A Rede Sindical Brasileira UNISaúde acusa o presidente de "falhas graves e mortais" na condução da resposta à pandemia de covid-19. "No entendimento da coalizão, há indícios de que Bolsonaro tenha cometido crime contra a humanidade durante sua gestão frente à pandemia, ao adotar ações negligentes e irresponsáveis, que contribuíram para as mais de 80 mil mortes pela doença no país", destacam.

No documento de 64 páginas, representados por sindicatos, os profissionais da saúde consideram que existe "dolo" e "intenção na postura do presidente, quando adota medidas que ferem os direitos humanos e desprotegem a população, colocando-a em situação de risco em larga escala, especialmente os grupos étnicos vulneráveis".

"É urgente a abertura de procedimento investigatório junto a esse Tribunal Penal Internacional, para evitar que dos 210 milhões de brasileiros, uma parcela possa se salvar das consequências desastrosas dos atos irresponsáveis do senhor Presidente da República", apontam no texto.

Vale lembrar que Bolsonaro já foi alvo de uma outra denúncia no mesmo tribunal,envolvendo a situação dos indígenas. Na ocasião, a acusação era de risco de genocídio.