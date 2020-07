Flávio Bolsonaro deve pagar multa de R$ 270 mil por uso indevido de imagem de crianças

Rio - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) pode pagar uma multa no valor de R$ 270 mil por ter postado, sem autorização, a foto de duas crianças nas redes sociais. A família processou o filho do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira.

A fotografia foi registrada em setembro de 2018 durante um ato contra Bolsonaro. As crianças aparecem com o rosto pintado de "Ele Não", uma com 8 anos e outra com 11 anos.

“No dia que seu filho se tornar militante contra a fé, porque foi doutrinado da escola ou na universidade, tendo sua mente sequestrada pelo marxismo cultural, você entenderá que a luta não era por um presidente, mas por um Brasil livre”, escreveu Flávio em uma postagem que foi deletada no dia 14 de junho.

Os valores cobrados pela defesa seriam divididos entre as crianças, os pais e para o Fundo de Adolescência do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (Conanda), segundo o portal Metrópoles.