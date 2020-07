São Paulo: 25% das pessoas que não praticaram isolamento social foram contaminadas pela covid-19

São Paulo - A nova fase do inquérito sorológico apresentado nesta terça-feira pela Prefeitura de São Paulo mostra a influência do isolamento social na diminuição da possibilidade de contrair coronavírus . O levantamento aponta que 25% das pessoas que não fizeram nenhum isolamento social apresentaram o vírus. Entre os que aderiram parcialmente, o índice de infecção foi 18,4%, enquanto a possibilidade de contrair o vírus entre os que se isolaram foi de 8,5%.

Segundo o inquérito, 1,32 milhão de pessoas já foram contaminadas pela covid-19 na cidade de São Paulo até o dia 20 de julho. A pesquisa indica ainda que 39,7% das pessoas que testaram positivo não apresentaram nenhum sintoma.

A pesquisa mostra também a relação entre o uso da máscara e a redução de contágio. "A prevalência de infecção da covid-19 entre os indivíduos que usaram ou não máscara: a testagem foi positiva de 9% para aqueles que usaram sempre. Aqueles que usaram na maioria das vezes foi de 21,8% e aqueles que usaram de vez em quando, 30,5%", mostrou o secretário Edson Aparecido.

É possível observar, ainda, que a incidência é maior entre pardos e pretos: 14,1%.O levantamento mostra também uma alta de incidência em idosos acima de 65 anos: 13,9%.

Outros grupos que também apresentaram maior incidência da doença foram pessoas com o ensino fundamental (16,4%); das classes E, D e C e indivíduos que residem em domicílios com mais de 5 pessoas.

A pesquisa ainda terá uma quarta fase. "Continuará até que possamos ter mais dados para embasar a decisão da prefeitura para a volta às aulas, o impacto da transmissibilidade do vírus feita pelas crianças, como as crianças se comportam em famílias sintomáticas, então faremos um inquérito específico", afirmou o prefeito Bruno Covas (PSDB).