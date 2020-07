'Não quero saber quem é você', diz PM após dono de Ferrari avançar sinal; assista!

Brasília - Um motorista que conduzia uma Ferrari na Asa Sul, em Brasília, foi abordado por policiais militares após avançar o sinal vermelho. A viatura seguiu o carro até o condutor estacionar o veículo a mando da corporação. A cena foi registrada em vídeo por moradores da região.



"Para trás do veículo, mãos na cabeça. Abre as pernas. Não quero saber quem é você", diz um dos militares, após o homem descer da Ferrari . O caso ocorreu no último domingo (26) e nada de ilícito foi encontrado com o motorista.



A identidade do infrator não foi divulgada. Avançar o sinal vermelho, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) rende multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação ( CNH ). O homem foi autuado e liberado em seguida.