Delcídio do Amaral é internado com covid-19 e dengue

Brasília - Diagnosticado com covid-19 e dengue, Delcídio do Amaral (PTB) foi internado novamente nesta terça-feira no Hospital Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). O ex-senador do Mato Grosso do Sul foi internado pela primeira vez com a doença transmitida pelo novo coronavírus . Lá, descobriu que também havia contraído dengue. Ele ficou quatro dias na instalação e teve alta no fim de semana passado.

Em seu Facebook, Delcídio afirmou que sentiu febre na noite da última segunda-feira (28) e que tinha sinais de desidratação, que foi confirmada mais tarde em nota pelo Cassems. O hospital afirmou ainda que o ex-senador está “em observação” e passa por “hidratação com soro”.



"Não adianta teimar! Estou voltando para o hospital", disse. Ele ainda afirmou aos seus seguidores que não se deve subestimar a covid-19 e a dengue. "A ação de qualquer uma no organismo é horrível mas as duas juntas nos tornam um farrapo humano. Fiquem com Deus, cuidem-se bem e torçam por mim!", disse.