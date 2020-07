Brasília - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou em entrevista por videoconferência ao jornal Diário de Pernambuco que o "ideal", na sua visão, seria o presidente Jair Bolsonaro ser reeleito em 2022 para o governo federal "assentar as bases" do crescimento econômico.

"O ideal é que a gente conseguisse ter os dois mandatos do presidente para que, ao final de 2026, entregássemos o governo para uma nova gestão com essas bases devidamente assentadas e o país emergindo desse aprisionamento que nós temos", disse Mourão, em referência a problemas como desequilíbrio fiscal, desemprego e déficit de infraestrutura no país.