Idoso despenca com carro em ladeira e invade casa

Na noite da última terça-feira (28), um carro caiu de uma altura de cerca de seis metros e invadiu o pátio interno de uma casa, onde os moradores costumam se reunir todos os dias, em Salvador .



No momento do acidente não havia ninguém nessa área da residência, segundo informações do G1 . O motorista de 68 anos teria perdido o controle da direção. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



O episódio ocorreu no bairro de Daniel Lisboa. Pelo barulho, moradores da região chegaram a pensar que alguma casa estivesse desabando.



"Eu vi o carro quase voando, só tive reação de correr e entrar em casa. Quando entrei, pensei que o carro tinha caído em cima de minha amiga", disse uma testemunha que passava pelo local no momento do acidente.