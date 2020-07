São Paulo - No momento em que o estado de Minas Gerais registrou 106.812 casos do novo coronavírus e 2.135 óbitos por conta da doença, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Rodrigo Diniz Mascarenhas, registrou nas redes sociais o momento em que ele mesmo "furou" a quarentena. O registro foi feito na última sexta-feira.

Em sua conta no Instagram, Rodrigou compartilhou stories que mostram uma lancha com diversas pessoas em Capitólio, na região sul de Minas. Quem gravou as cenas foi o próprio Mascarenhas e por isso não teria aparecido nas imagens. Ao menos outras nove pessoas são vistas no barco dançando música eletrônica e bebendo.

Em nota ao jornal O Tempo, de Minas Gerais, a Sede disse que o subsecretário atualmente está em teletrabalho e que na última sexta-feira ele estava com pessoas do convívio social em um passeio realizado após o expediente.

A assessoria reiterou "o comprometimento com as ações de combate à covid-19 e orienta aos servidores a adoção dos protocolos sanitários e de isolamento social, conforme orientações da Secretaria de Saúde".