Publicitário é preso após usar apartamento como estufa de plantação de maconha

Brasília - A Polícia Civil do Distrito Federal descobriu e fechou, nesta quinta-feira, um laboratório para plantação de maconha em estufa que tomava todo o espaço de um apartamento em um prédio residencial no Núcleo Bandeirante, em Brasília.

O apartamento pertencia ao publicitário Thiago Maniglia, de 43 anos, que montou o laboratório no final de 2019 e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Publicitário transformou apartamento em estufa de maconha - Reprodução

Segundo a Polícia Civil, foram encontrados cerca de 20 pés de maconha em vasos com substrato e adubação, cultivados em três estufas estruturadas com ventilação e iluminação artificial, além de mais de 30 mudas de maconha que já estavam prontas paras serem plantadas.



Haviam também folhas secas de maconha já colhidas, flores da planta armazenadas em vidros, além de lâmpadas, thinner, insumos, cadernos com anotações do processo de plantio, uma estufa utilizada para secagem da droga e outros equipamentos utilizados no cultivo.