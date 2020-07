Após atropelar família e matar criança, esposa de ex-deputado é indiciada

A esposa do ex-deputado federal Adilton Sanchetti (PRB-MT), Lidiane Campos , responde por suspeita de atropelar e matar uma criança de 2019 e não prestar socorro. Daniel Augusto Costa tinha 3 anos quando o crime ocorreu em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.



No dia do acidente, Lidiane conduzia uma caminhonete e atropelou uma motocicleta que transportava um casal e a criança. Ela teria fugido do local do acidente sem prestar socorro. A esposa do parlamentar foi indiciada por homicídio culposo , quando não há intenção de matar, e por omissão de socorro.



As vítimas Dayane Palmeiras dos Santos, de 35 anos, o esposo dela, Marcos Souza da Costa, de 30 anos e Daniel Augusto Costa, de 3 anos, voltavam de uma celebração do Dia dos Pais.



A Justiça acatou o pedido da Polícia Civil e Lidiane Campos irá responder pela morte da criança.