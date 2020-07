Allan dos Santos deixa o país e diz que é ameaçado por China, Coreia do Norte, PT e STF

Rio - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos participou de uma live na madrugada desta sexta-feira, afirmando que ele e sua família estão ameaçados por uma conspiração internacional formada pelas embaixadas da China e da Coreia do Norte, por um advogado ligado ao Partido dos Trabalhadores e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

As supostas denúncias do blogueiro, que não apresentou nenhuma prova ou evidência, alcançaram os trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter na manhã desta sexta. Allan afirmou ainda que o estão perseguindo com o intuito de derrubar o presidente da República, Jair Bolsonaro, e chamou os ministros do STF de "criminosos".

A live em questão foi organizada pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e contou com a participação de um ex-funcionário do Google que defende que a empresa persegue conservadores.