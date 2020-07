Deputado faz campanha para vira-lata estampar nova nota de R$ 200

cachorro vira-lata caramelo passe a estampar a Rio - O líder do Patriota na Câmara, deputado Fred Costa, lançou em seus perfis nas redes sociais uma campanha para que opasse a estampar a nota de R$ 200 . Um abaixo-assinado online foi disponibilizado pelo parlamentar que é defensor da causa animal.

Galeria de Fotos Internautas não estão sabendo lidar com a nota de R$ 200; Veja os memes! Reprodução Twitter Internautas não estão sabendo lidar com a nota de R$ 200; Veja os memes! Reprodução Twitter Cédula de R$ 200 deveria ser estampada com gravura do vira-lata caramelo, segundo Fred Costa Reprodução / Instagram Internautas não estão sabendo lidar com a nota de R$ 200; Veja os memes! Reprodução Twitter

"O cão vira-lata conta com o apreço, com carinho e com amor de todos nós protetores, pessoas que defendem os animais. Isso, além de estimular a adoção, pode provocar para a importância do controle de espécie", disse o parlamentar nas redes sociais.

O Banco Central informou na quarta-feira (29) que a cédula de R$ 200 havia sido aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A previsão é que a nota entre em circulação no final do próximo mês, com o lobo-guará como estampa.