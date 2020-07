Após fugir da polícia, apontar arma para PM e causar acidente, homem morre baleado

Um homem de 22 anos morreu depois de ser baleado por policiais militares após fugir de uma abordagem, causar um acidente e apontar uma arma de fogo para os oficiais. O caso aconteceu na última quinta-feira (30) na cidade de Contagem, em Minas Gerais .



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais viram um carro com características de um veículo que havia sido roubado no dia anterior. Ao ordenarem que o motorista parasse, o condutor fugiu, iniciando a perseguição.



Durante a fuga, ele colidiu com outros dois carros e uma bicicleta. Ao sair do veículo ele apontou uma arma para os policiais e foi baleado pelos oficiais. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem, mas não sobreviveu.



Foram encontrados nove cartuchos de munição da pistola. Um inquérito interno será aberto para apurar os fatos do episódio. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Contagem.



Segundo o boletim de ocorrência, o homem tinha quatro passagens por roubo, uma por tráfico de drogas e outra por receptação.