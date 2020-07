Facebook contesta STF e mantém perfis bolsonaristas no ar fora do Brasil

São Paulo - A rede social Facebook irá recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , de que deve excluir internacionalmente as contas de bolsonaristas investigados no inquérito das fake news, e não apenas tirá-las do ar no Brasil. A informação foi divulgada nesta sexta-feira por meio de nota.

O Facebook irá recorrer ao plenário do STF e enquanto isso não irá obedecer a decisão de Moraes, mantendo no ar, fora do Brasil, as contas dos bolsonaristas. Na quinta, o Twitter também afirmou que iria recorrer, mas tirou as contas do ar.

"Respeitamos as leis dos países em que atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global de contas, considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e a legitimidade de outras jurisdições", divulgou a assessoria de imprensa do Facebook.

Nesta quinta-feira, o ministro do STF ampliou o alcance de uma decisão tomada no dia 22 deste mês, em que impôs uma multa de R$20 mil diária para cada conta de bolsonarista que as redes sociais Facebook e Twitter mantivessem no ar. A determinação que valia para o Brasil, passaria a valer internacionalmente.

Contudo, o Facebook acredita que há limitações nas juridições nacionais e tirar as contas do ar internacionalmente pode causar grandes impactos no funcionamento da plataforma.

Na visão deles, se o Facebook realizar o bloqueio isso pode fazer com que os sistemas judiciários de outros países também tivessem abertura para suspender conteúdos internacionalmente de acordo com sua lei nacional. Isso limitaria a atuação da rede social.

Veja as contas que deveriam ser bloqueadas de acordo com a decisão do STF: