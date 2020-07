Bolsonaro volta a elogiar apoiadores do AI-5, desta vez, o ex-presidente dos tempos da ditadura, Médici

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) elogiou o ex-presidente da ditadura militar Emílio Garrastazu Médici, nesta sexta-feira (31) durante sua visita em Bagé, no Rio Grande do Sul.



"É daqui o Médici, o homem que pegou o Brasil nos momentos mais difíceis, onde alguns lutavam para tomar o poder a qualquer preço. Não conseguiram". afirmou Bolsonaro ao discursar em uma escola.



Médici, que nasceu em Bagé, foi o autor da frase “Brasil: ame-o ou deixe-o" e era defensor do AI-5 – um dos mais repressivos decretos da ditadura, que fechou o Congresso e suspendeu o habeas corpus.



O governo de Médici foi um dos mais repressivos durante a ditadura.



Elogios de Bolsonaro aos ditadores do regime militar são comuns. Na época em que foi deputado federal, havia em gabinete na Câmara retratos dos presidentes da ditadura.