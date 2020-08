Frequentadores da praia de Guarajuba, localizada em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, se surpreenderam neste sábado com um visitante inesperado: um filhote de orca acabou encalhando e precisou ser resgatado.

Encalhe hoje de orca (Orcinus orca) em Guarajuba, litoral Norte da Bahia, a 42km de Salvador. Parece uma fêmea (pela dorsal pequena) e não aparenta ser um animal muito grande. Já liguei para o Instituto Mamíferos Aquáticos (Insta: @imaquat) e já estão a caminho. + pic.twitter.com/kd3n8XBOL2 — Gabu (Gabriel Leandro Gomes) (@gabriellgbio) August 1, 2020

Segundo informações do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) e do Projeto Baleia Jubarte, a orca era um fêmea de 3,7 metros de comprimento. Quando foi resgatada, estava severamente debilitada, pouco responsiva e em estado nutricional bastante ruim, o que impossibilitava seu retorno ao oceano. Por este motivo, os especialistas acharam melhor sacrificá-la.

“Entendemos que, apesar da equipe não ter medido esforços para a recuperação desse indivíduo, alcançar o sucesso da operação se tornou uma questão de ego e resposta ao público, que colocava de lado o bem-estar animal. Foi tomada a difícil decisão, pelo bem do animal, de abreviar o seu sofrimento, optando pela eutanásia humanitária, que foi realizada de forma ética e indolor, através da administração endovenosa de anestésicos”, afirmou o IMA, em nota.

Em entrevista ao G1, biólogos do Projeto Baleia Jubarte afirmaram que o aparecimento deste tipo de animal é bastante raro no litoral brasileiro e pode ter sido ocasionado pela época de reprodução das jubartes, uma vez que as orcas são predadoras dos filhotes de baleia.