Operação apreende mais de uma 1 tonelada de cocaína no MT e no MS

A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira (3) imagens de uma operação realizada ontem (2) na qual, com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), apreendeu mais de uma tonelada de cocaína. Na ação foram presos, em flagrante, três homens que transportavam a droga.



Interceptação

Duas aeronaves foram interceptadas. A primeira foi um avião monomotor que recebeu ordem para realizar pouso obrigatório em Rondonópolis (MT). Após a abordagem, a PF encontrou no interior da aeronave aproximadamente 470 quilos (kg) da droga.



Na segunda ação, um avião bimotor foi interceptado em Três Lagoas (MS). A aterrissagem ocorreu nas proximidades de Dourados (MS), depois que ao se negar pousar, recebeu tiros de advertência . A bordo, os policiais federais encontraram mais cocaína, cerca de 540 kg. O piloto também foi preso em flagrante, com o apoio da Polícia Militar/MS.



Pelo Twitter, nesta segunda-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro destacou a apreensão e parabenizou a operação. “Missão cumprida. Parabéns PF/FAB”, disse Bolsonaro.



Operação

As ações são parte da Operação Ostium, da FAB, que teve objetivo de coibir ilícitos transfronteiriços. Segundo a PF, a parceria com a FAB tem possibilitado a identificação e interceptação de várias aeronaves utilizadas pelo tráfico de drogas, resultando em grandes apreensões na região.

