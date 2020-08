Recepcionista tem perna mecânica furtada em casa: 'Desesperado'

A Polícia Civil de Goiás investiga o roubo de uma perna mecânica de dentro da casa de um recepcionista de 39 anos na cidade de Goiânia, em Goiás. O furto da prótese usada pelo homem para andar foi registrado no último sábado (1).



Em entrevista à TV Anhanguera, Sidnei Ferreira Mendes, que precisou amputar a perna há cinco anos após um acidente de moto, fez um pedido de ajuda para comprar outra prótese e se disse “desesperado”.



Ele narrou que saiu de casa de muletas para visitar os filhos e, ao voltar para a residência, percebeu que ela tinha sido invadida. Entre os objetos de valor roubados, estava a perna mecânica que ele ganhou por meio do INSS.



A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar descobrir o paradeiro da perna mecânica. O homem aguarda as investigações