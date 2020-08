Festa de casais em motel termina em agressão entre amigos e prisão

Movido por ciumes e bebidas alcoólicas, um homem de 25 anos foi preso neste domingo em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um homem, identificado apenas como Guilherme, ficou com ciúmes da mulher, de 22 anos, enquanto fazia uma festa com mais um casal em motel da região. Ele alegou que ela teria "despertado o interesse" de seu amigo, Marcelo, de 34 anos

Em depoimento ao site Campo Grande News, trabalhadores do motel disseram terem percebido barulhos de briga vindo do quarto em que a festa acontecia e chamaram a Polícia Militar . Ainda dentro do motel, Guilherme teria quebrado uma mesa de mármore. Tudo isso por ciúmes, alegando que sua esposa estava o traindo com Marcelo durante a festa.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram Guilherme brigando no pátio do motel com seu amigo Marcelo. Ao ver os agentes, Guilherme foi para cima dos polícias e tentou os agredir com socos e pontapés.

De acordo com o boletim de ocorrência, Guilherme teria resistido a prisão, e algemado teria continuado a tentar agredir física e verbalmente os oficiais. Ainda segundo o boletim, Guilherme disse "vou matar todos vocês policiaizinhos de merda".



Segundo relatos da policia, Guilherme, sua esposa e outro casal são moradores de Caarapó, cidade que fica 50km de Dourados, e foram a passeio para lá.