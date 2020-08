Protocolo da FPF só obriga testes de coronavírus a quem não fez isolamento

Apesar de Corinthians e Palmeiras vivenciarem nesta segunda-feira uma polêmica sobre cuidados com o novo coronavírus antes da final do Campeonato Paulista, na quarta-feira, pelo protocolo médico da FPF e pela prática adotada por outras equipes não há motivo para divergências. O documento elaborado pela entidade prevê que os times que fizeram isolamento social só precisem ser testados uma vez. Quem não adotar a prática, terá, sim, de passar por testes antes de cada partida.O texto do protocolo recomenda que as equipes adotassem o regime de concentração para a volta do Campeonato Paulista e mantivessem essa programação até o fim do Estadual. "O protocolo prevê que todos os 16 clubes fiquem concentrados em locais previamente definidos e preparados durante todo período de jogos da competição. Isso permite maior controle das variáveis por serem grupos fechados e previamente testados, sob maior supervisão", explica o texto.O Estadão apurou que dos 16 participantes, pelo menos dois dispensaram a concentração permanente. Palmeiras e Red Bull Bragantino liberaram os jogadores para dormirem em casa, mas para atuar tiveram de apresentar comprovações de que não há casos positivos para covid-19 nos elencos. Até mesmo por fazer testes por conta própria, o Bragantino passou por um problema na semana passada, quando foi notificado equivocadamente pelo hospital Albert Einstein que tinha 26 casos positivos.No caso de clubes que continuam com o regime de concentração, a FPF realizou exames quando os jogadores se reapresentaram. Depois disso, os atletas não precisam ser mais testados, permanecem o tempo todo em isolamento em hotéis ou alojamentos, sendo apenas monitorados pelos próprios times. Cabe aos médicos das delegações comunicar possíveis sintomas ao departamento médico da FPF e tirar o jogador suspeito da próxima partida.Várias equipes do Estadual até mesmo mudaram de cidade para poderem cumprir o ritual de isolamento. Semifinalista, o Mirassol fez inicialmente uma quarentena no próprio CT e depois se fixou em Sorocaba, onde treinava e dormia em um mesmo estabelecimento. O Santo André deixou a cidade e foi para Vargem. O São Paulo preferiu se fixar alguns dias no CT do clube em Cotia.A divergência entre os dois finalistas teve início em reunião por videoconferência pela manhã entre os presidentes dos clubes e mais representantes da FPF. Na conversa, o mandatário corintiano, Andrés Sanchez, avisou que o elenco não faria exames para detecção da doença antes da final porque como os jogadores estão em isolamento, isso não é necessário. Esse posicionamento irritou o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, que vai realizar testes no time e queria que os adversários fizessem o mesmo.Pouco depois, em nota oficial, o Corinthians explicou o motivo de não realizar mais exames no elenco e esclareceu que há duas semanas os jogadores, funcionários e membros da comissão técnica têm cumprido quarentena no CT. "O Corinthians cumpriu o confinamento de seus atletas e comissão técnica, seguindo à risca o acordo, diferentemente da Sociedade Esportiva Palmeiras que descumpriu e liberou seus atletas depois de cada partida, o que nunca foi permitido", diz o texto.