Santa Catarina - Um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos de Economia Catarinense (Necat) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) identificou que houve um crescimento de 200% no número de novos casos do novo coronavírus entre crianças e adolescentes no mês de julho no estado.

A pesquisa foi publicada na última segunda-feira e apresentou que o aumento de novos casos em julho foi maior entre 0 e 19 anos e em idosos entre 60 e 79 anos. Segundo o coordenador do Núcleo, professor Lauro Mattei, a velocidade acelerada do contágio entre crianças não existia nos meses passados, conforme declarações veiculadas no G1.

O percentual de novos casos da doença é alto em todas as faixas etárias, mas, entre as crianças há um grau elevado e inesperado, figurando com alta que deixa este grupo próximo ao índice de novos casos em idosos.

Os novos casos de covid-19 em crianças de 0 a 9 anos foi de 735 em 2 de julho para 2.250 em 30 de julho, em números absolutos. E de 2.250 em 30 de julho, na faixa etária entre 10 e 19 anos. O professor destaca o mês de julho, pois neste período houve o aumento da média de casos por dia, em Santa Catarina, que faz com que o estado permaneça em ritmo acelerado de contaminação.

Santa Catarina tem 88.889 mil casos confirmados de coronavírus, com 1.196 mortes, segundo dados recentes do governo do estado. A rede pública do estado está com 82,1% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados.