Rio - A jovem Raiane Miranda de Almeida, de 20 anos, assassinada a facadas na última sexta-feira, no Amapá, recebeu ameaças de morte do ex-namorado dias antes do crime, segundo investigações da Polícia Civil. O jovem, de 26 anos, foi preso no sábado como principal suspeito. As informações são do G1 Amapá.

“Pode me denunciar, porque tu não está nem ai, tá com macho, tá de boa. Eu não iria mais atrás, mas to te avisando logo. Depois desse prejuízo de agora, tu vai se f… vai denunciar que eu vou te matar, pode fazer isso”, escreveu o ex-namorado em mensagens enviadas a ela.

Segundo a Polícia Civil, ele ficou em silêncio durante todo o interrogatório.

O crime ocorreu no bairro Hospitalidade, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, próximo à casa da vítima, quando ela estava voltando do trabalho. A faca foi deixada no local e entregue na 1ª DP de Santana.