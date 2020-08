Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou de maneira integral o projeto de lei que previa o pagamento indenizatório de R$ 50 mil para os trabalhadores da saúde incapacitados pela covid-19 . O veto consta na edição desta terça-feira, no Diário Oficial da União (DOU).

Na visão do presidente, o veto foi realizado por conta do projeto ser contrário ao interesse público e também por inconstitucionalidade. Isso porque prevê “benefício indenizatório para agentes públicos e criando despesa continuada em período de calamidade no qual tais medidas estão vedadas”.



O veto será analisado pelo Congresso, que vai decidir se mantém ou o derruba. O projeto já havia sido analisado pela Câmara dos Deputados e aprovado no dia 14 de julho, após mudanças feitas no Senado.



Teriam direito à indenização profissionais que se infectaram com o novo coronavírus e ficaram permanentemente incapacitados, após atuar na linha de frente para combater a pandemia.