São Paulo - Uma mulher de 25 anos incendiou uma casa com a filha dela, de 7 anos, dentro após descobrir que o marido, de 35 anos, a traia com uma amiga. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher descobriu a traição enquanto consumia bebida alcoólica e drogas na companhia do marido e da amante dele, que era amiga do casal. Ela teria tentado dar uma facada no homem, que revidou com socos.



Em seguida, a mulher ateou fogo em um colchão. As chamas se espalharam brevemente em um dos cômodos da residência e o corpo de bombeiros foi acionado. Ninguém ficou ferido, mas o casal foi encaminhado à delegacia e a criança de 7 anos foi levada para o Conselho Tutelar da cidade.