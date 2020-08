Após teste positivo de covid-19, homem se recusa a fica em isolamento e ameça cuspir em equipe médica

Um homem de 74 anos, após ter testado positivo para o novo coronavírus (Sars-coV-2) , desrespeitou as orientações médicas e não aceitou ficar em isolamento. O caso aconteceu em São Francisco, cidade localizada no Norte de Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o idoso chegou a ameaçar cuspir na equipe médica e nos militares, colocando várias pessoas em risco de contaminação. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (03), no Hospital Municipal Doutor Brício de Castro.



O homem foi levado à unidade de saúde na segunda (03) à tarde, apresentando sintomas gripais. Conforme uma fonte do hospital, o paciente recebeu o resultado do teste positivo para Covid-19 e foi orientado a permanecer na área de isolamento do pronto socorro, onde deveria ficar em observação.



Todavia, de acordo com testemunhas, o idoso não aceitou a permanência na área de isolamento e ficou exaltado. Os servidores tiveram que chamar a Polícia Militar para tentar conter o paciente.



Mesmo após a chegada dos policiais, o homem continuou nervoso e chegou a ameaçar cuspir na equipe de saúde e nos militares, o que poderia elevar o potencial de disseminação do vírus na unidade de saúde.



Conforme o tenente da Policia Militar, Fábio Martins Marcelo, foi necessária muita conversa com o idoso para acalmá-lo e evitar que ele cometesse qualquer ato que viesse a elevar os riscos de propagação da Covid-19. A equipe da PM chegou à unidade às 20h e a situação foi contornada às 23h.



Por causa do estado de saúde e do risco de contaminação de outras pessoas, o paciente de São Francisco não foi detido. Mas o boletim de ocorrência será encaminhado para a Polícia Civil, Ministério Público Estadual (MMPG) e Vigilância Sanitária, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Com informações do site Estado de Minas.