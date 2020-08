Polícia prende sexto suspeito de ataque a banco em Botucatu

A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje (5) o sexto suspeito de ter participado, na noite do último dia 29, de ataques a agências bancárias na cidade de Botucatu, no interior paulista. Ele foi detido no bairro de Sapopemba, zona Leste da capital paulista. Cinco pessoas suspeitas já haviam sido presas na região onde o crime ocorreu.



Segundo a polícia, o suspeito foi identificado a partir da análise de materiais apreendidos com as primeiras pessoas capturadas. Nas buscas em sua casa, foram localizados R$ 21 mil e algumas notas apresentavam sinais de chamuscamento. No celular do acusado, foi encontrado um mapa do deslocamento até Botucatu. O dinheiro e o aparelho estão sendo periciados.



No último domingo, a polícia prendeu em flagrante quatro mulheres e um homem, suspeitos de prestarem apoio médico aos autores do roubo. Eles foram capturados na Rodovia Presidente Castelo Branco, em Itatinga (SP), e indiciados por associação criminosa.



Na noite do último dia 29, criminosos atacaram e explodiram uma agência bancária em Botucatu. Os bandidos agiram coordenadamente para atacar três agências na região central da cidade. Em outras duas agências foram encontrados explosivos não detonados. O ataque começou por volta das 23h30 e se estendeu por três horas.