No Amapá, Bolsonaro diz que 'coisas do mundo civilizado chegarão à região Norte​'

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que "outras coisas do mundo civilizado chegarão a estes nossos irmãos da região Norte", durante sua passagem pelo Amapá nesta quarta-feira.

A fala de Bolsonaro foi feita durante um evento do governo federal no estado que fica na região norte do país. Na cerimônia, Bolsonaro assinou uma portaria que levará energia elétrica a locais remotos da Amazônia Legal.



No evento, Bolsonaro também o estado do Amazonas, com a floresta tropical amazônica. "Agora vejo vocês, na região Amazonas, região Amazônica, levando energia elétrica, em grande parte, energia solar. Realmente, não tem preço isso para aquelas pessoas. Aí vemos que o Brasil é grande e realmente tem muitos desafios pela frente", discursou.